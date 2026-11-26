В Псковской области от гриппа привились 164 тысячи 699 человек – охват составил 29,23 %. Такие данные приводятся на 20 ноября. Об этом «АиФ-Псков» сообщили пресс‑служба Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

В ведомстве подчёркивают: вакцина есть, время для прививки ещё остаётся. Прививка – наиболее эффективная мера профилактики гриппа и тяжёлых осложнений.

Особое внимание – группам риска: людям с хроническими заболеваниями (в том числе болезнями лёгких, сердечно‑сосудистой системы, метаболическими нарушениями и ожирением), часто болеющим ОРВИ, а также детям, пожилым и беременным.

Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства.