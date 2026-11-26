На базе регионального центра адаптивной физической культуры и спорта будут развиваться плавание, пулевая стрельба, стрельба из лука, теннис, армрестлинг, пауэрлифтинг и волейбол сидя. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал в ходе прямой линии на телеканале «Россия 24», отвечая на вопрос ветерана СВО Никиты Буравцова, пишет Псковское агентство информации.

По его словам, проект предусматривает создание двух комплексов. Один центр на 140-145 мест появится на Завеличье в Пскове, второй, на 90-95 мест, расположится на площадке паломнического центра в Печорах. Оба комплекса предусмотрены с бассейном. В этом году планируется закончить проектирование, а со 2027 года приступить к строительству.

Губернатор отметил, что в двух комплексах можно будет заниматься теми видами спорта, которые включены в программу Кубка защитников Отечества. «Главные слова благодарности – нашему президенту за то, что в непростое время поддержал такой большой, серьезный, финансово емкий проект», – сказал Михаил Ведерников.

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Он подчеркнул, что спорт – один из лучших и наиболее эффективных механизмов социализации и адаптации тех, кто возвращается из зоны боевых действий.

«Наши ребята показывают хорошие результаты на межрегиональных, окружных и федеральных соревнованиях. Конечно, мы будем помогать и поддерживать, чтобы ребята могли и в спорте себя реализовать», – добавил губернатор.