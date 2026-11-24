Представитель Плюсского округа Псковской области Константин Новинский завоевал серебряную медаль 8-го Чемпионата мира по шахбоксу, пишет газета «Плюсский край».

Турнир проходил в Турции с 16 по 22 ноября собрал сильнейших атлетов и стратегов из 18 стран мира. Константин Новинский, генеральный директор Плюсского перерабатывающего комбината, вошел в состав сборной России.

По итогам поединков он занял второе место в категории «мужчины до 92 кг, 40+».

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«К сожалению, в финале пришлось уступить французу по времени в шахматах, – поделился своими эмоциями Константин Новинский. – Но общие итоги нашей сборной впечатляют – 12 золотых, 7 серебряных и 11 бронзовых медалей».

В редакции поздравили спортсмена с достойным результатом и пожелали дальнейших успехов – спортивных побед и новых достижений на профессиональном поприще.