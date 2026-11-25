За 10 месяцев 2026 года вокзалы Пскова и Великих Лук обслужили 651,6 тысяч пассажиров – и цифры хорошо показывают, как жители региона пользуются железной дорогой. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в Октябрьской железной дороге.

Вокзал Пскова остаётся главным транспортным узлом: через него прошли порядка 506,5 тысяч человек. Из них почти 447 тысяч выбрали поезда дальнего следования – это поездки в другие города, отпуска, визиты к родным, командировки.

Пригородные маршруты (59,7 тысяч пассажиров) чаще всего используют для коротких поездок по области – например, на дачу или к близким в соседние населённые пункты.

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В Великих Луках за тот же период зафиксировано более 145 тысяч пассажиров. В пресс-службе ОЖД уточнили, что здесь тоже в лидерах дальнее следование – 110,2 тысяч человек, а пригородным сообщением воспользовались 34,8 тысяч пассажиров.