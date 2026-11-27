Судебные приставы в Великих Луках добились возмещения ущерба по делу о серии краж. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

За несколько месяцев трое жителей Великих Лук побывали в магазинах, мастерских, гаражах и дачных домах. В одном из магазинов злоумышленники вынесли сотни пачек сигарет, десятки бутылок водки и коньяка, шампанское, зажигалки и коробки конфет – ущерб превысил 189 тысяч рублей. Из мастерской забрали оверлок и мобильный телефон, из гаражей – сварочные аппараты, электроинструменты, лодки и лодочный мотор, в одном из эпизодов – даже четыре автомобильные покрышки.

Самой масштабной оказалась кража из гаража местного жителя: оттуда исчезли две надувные лодки, лодочный мотор, бензобур, электропилы, перфораторы, дрели и десятки других инструментов, ущерб составил более 316 тысяч рублей.

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Великолукский городской суд признал троих мужчин виновными в серии краж, назначил каждому наказание и постановил взыскать с осужденных ущерб. Поскольку часть похищенного вернули потерпевшим, сумма взыскания составила 163 тысячи рублей.

Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Великих Лук. Должника уведомили о возбуждении производства и предупредили, что уклонение влечет штрафные санкции и принудительные меры. Пристав ограничил его в праве выезда за пределы России, наложил арест на банковские счета, установил запрет на регистрационные действия с недвижимостью и транспортом, вынес исполнительский сбор и ограничил в специальном праве. Увидев уведомления и ограничения и понимая, что сумма сбора будет расти, мужчина оплатил задолженность онлайн.