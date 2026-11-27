За минувшие дежурные сутки пожарно-спасательные подразделения Псковской области реагировали на два техногенных пожара. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Один из них произошел в 03:52 на улице Гражданской в Пскове – там загорелась однокомнатная квартира в многоквартирном жилом доме. Огнем повреждены пластиковая оконная рама и остекление. Предположительная причина возгорания – поджог. На месте работали десять специалистов МЧС России и три единицы техники.

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Еще один пожар случился в 17:32 в бане на улице 3 Ударной Армии в Великих Луках. Огнем повреждено парильное помещение, само помещение закопчено.

Предположительно, причиной стало отсутствие или несоответствие отступок дымовой трубы до конструкции здания. Хозяйственная постройка была спасена.

На месте работали девять специалистов МЧС России и три единицы техники.