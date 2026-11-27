Более 14 тысяч человек посетили выставку «Совсем не тот Плюшкин» за все время ее работы. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Выставка открылась в конце мая и завершил работу 26 ноября. Впервые на одной площадке – в выставочном зале Картинной галереи Псковского музея – посетители смогли увидеть более 600 артефактов из коллекции Федора Михайловича Плюшкина. Экспонаты для выставки «Совсем не тот Плющкин» были собраны из ведущих музеев и архивов России: Государственного исторического музея, Государственного музея истории религии, Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга, Новгородского музея-заповедника, Государственного архива Псковской области, а также Института русской литературы Российской академии наук.

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Посетители увидели почти все, что можно коллекционировать: мебель и фарфор, иконы и редкие книги, костюмы народов России и мира, нумизматику, оружие, медали, масонские предметы, копии фотографий Плюшкинского музея.

Экспозиция охватила период от I до XX века – две тысячи лет в одном зале.

В Псковском музее поблагодарили коллег-партнеров, без которых эти 600 вещей не собрались бы в одном зале, посетителей – за то, что приходили, приводили близких и возвращались не единожды, а также сотрудников, которые монтировали выставку, встречали гостей, водили экскурсии и выключали свет за последними посетителями.