Молодежный православный хор, созданный на базе молодежного православного клуба при Свято-Вознесенском кафедральном соборе Великих Лук, получил имя «Палладиум». Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе Великолукской епархии.

Хор неоднократно сопровождал ночные молодежные литургии епископа Великолукского и Невельского Варнавы, а имя обрел совсем недавно. Как рассказал владыка Варнава, совершивший «наречение» клуба и хора, название вмещает несколько смыслов, понятных молодым людям. Прежде всего оно отражает покровительство игумении Палладии, упокоившейся у Свято-Вознесенского кафедрального собора и своим молитвенным покровом поддерживающей добрые дела на территории бывшего девичьего монастыря.

Другая сторона смысла основана на свойствах металла палладия, известного способностью очищать другие элементы – например, выступая мембраной при очистке водорода до высочайшей степени.

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В Великолукской епархии в том числе обратили внимание на то, что литургия может быть молодежной или даже детской. Такое наименование Божественной литургии присваивают, когда дети и молодежь помогают духовенству в богослужении: читают часы и Апостол, поют на клиросе, помогают в алтаре и во время богослужения в храме.

В Великолукской епархии много молодежи и в причте – алтарники, иподиаконы, – и в клире храмов: молодые диаконы, иеродиаконы, иереи и иеромонахи. Помимо «Палладиума», в епархии действуют другие молодежные хоры. В Великих Луках по благословению епископа детско-юношеский хор воскресной школы имени страстотерпца цесаревича Алексия под руководством Маргариты Амирханян исполняет песнопения на литургиях в храме Успения Пресвятой Богородицы на Коломенском кладбище. Детско-юношеский хор «Ступени» при храме Покрова Пресвятой Богородицы в Опочке под управлением Юлии Моргуновой уже несколько раз сопровождал архиерейские богослужения и вошел в состав Большого детского хора Псковской митрополии.