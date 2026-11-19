Каждый третий клещ в Псковской области в сезоне 2026 года был заражен опасными инфекциями – всего исследовано 1 885 паразитов. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе Псковской областной инфекционной больницы.

Сезон длился с 15 марта по 2 ноября (в 2025 году – с 14 апреля по 20 октября). В Пскове с укусами обратились 1 566 человек, в Великих Луках сдали клеща на анализ 319 человек.

Чаще всего выявляли иксодовый клещевой боррелиоз – 575 случаев (88% от зараженных). Еще 41 клещ (6,3%) был носителем моноцитарного эрлихиоза, 35 (5,4%) – гранулоцитарного анаплазмоза, по одному случаю (0,15%) пришлось на клещевой энцефалит и риккетсиоз. По сравнению с 2025 годом число зараженных боррелиозом, как уточнили в медицинском учреждении, выросло на 22% – с 473 до 575.

Средний уровень зараженности клещей составил 34,6% против 24% годом ранее.

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Самый высокий уровень пришелся на 37-ю неделю (7-13 сентября) – 47%, тогда как в прошлом году в этот период было 28,2%. С июля по октябрь текущего года зараженность держалась на уровне 38,1-40,3%. Активнее всего клещи были в мае и июне.

В стационар больницы с клещевыми инфекциями попали 17 человек (в 2025 году – 24): восемь с энцефалитом (в 2025-м – 5) и девять с боррелиозом (в 2025-м – 19). Несмотря на холод и снижение активности кровососущих, один случай энцефалита зафиксировали в ноябре. По данным Роспотребнадзора, от укусов пострадали 2 445 человек, в том числе 678 детей (в 2025 году – 3 239 человек, в том числе 831 ребенок). Больше всего присасываний – в Пскове, Великих Луках, Опочецком, Псковском и Невельском округах.