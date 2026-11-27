В Пушкиногорском районе Псковской области подвели итоги благоустройства территории, которая является въездом в Пушкинские Горы. Об этом сообщила глава района Оксана Филиппова в своем канале в мессенджере MAX.

По ее словам, в этом году особое внимание уделили именно въездной зоне. Было выполнено благоустройство возле домов на Совхозном переулке – работы продолжатся и в 2027 году, установлена въездная стела «Пушкинские Горы», проведены субботники.

Финальным аккордом года стала установка новых фонарей на въезде на Аэродромную.

Как отметила Оксана Филиппова, это не только улучшает видимость и повышает безопасность, но и меняет облик пространства, делая его более комфортным.

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Глава муниципалитета подчеркнула, что комплексные изменения стали возможными благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», средствам муниципального бюджета и туристического налога, который с этого года поступает в муниципальный бюджет, а также поддержке района со стороны руководства Псковавтодора.