Финальным аккордом года стала установка новых фонарей на въезде на Аэродромную.
Как отметила Оксана Филиппова, это не только улучшает видимость и повышает безопасность, но и меняет облик пространства, делая его более комфортным.
Глава муниципалитета подчеркнула, что комплексные изменения стали возможными благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», средствам муниципального бюджета и туристического налога, который с этого года поступает в муниципальный бюджет, а также поддержке района со стороны руководства Псковавтодора.