В Пушкиногорском муниципальном округе проложено 2602 метра сетей водоотведения из 2850, предусмотренных проектом. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области.

Мероприятия реализуются в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» с привлечением средств федерального бюджета.

Строительство сетей водоотведения продолжается в Пушкинских Горах Подробнее

На сегодняшний день подрядной организацией выполнены следующие работы: проложено 2602 метра сетей, смонтирован 71 колодец из 95 по проекту, смонтировано основание под канализационные очистные сооружения, установлены блоки ФБС.

Работы идут в штатном режиме. Объект находится на контроле администрации округа.