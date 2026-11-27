Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» приглашает зрителей V Фестиваля анимации и литературы к участию в конкурсе видеороликов «Пушкин. Михайловское. В кадре. Вы снимаете – мы дарим путешествие!». Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Автор лучшей работы получит весомый приз – сертификат на сутки бесплатного проживания для двоих в гостевом доме рядом с мемориальной усадьбой поэта и бесплатное посещение дома-музея Пушкина в Михайловском.

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На конкурс принимаются короткие видео – от 30 секунд до минуты – о V фестивале. Ролик нужно разместить на своей открытой странице в социальной сети «ВКонтакте». «Не забудьте отметить в посте официальное сообщество Пушкинского Заповедника. Это обязательное условие, чтобы мы могли увидеть вашу работу и включить ее в число конкурсантов», – говорится в сообщении службы информации музея.

Подробные условия нового творческого соревнования можно найти на сайте музея-заповедника или в сообществе Пушкинского Заповедника в «ВКонтакте». Напомним, что V Фестиваль анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» откроется уже 4 декабря.