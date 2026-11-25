С 1 марта 2027 года в Псковской области перестанут продавать электронные системы доставки никотина и жидкости к ним. Законопроект об этом одобрили депутаты областного Собрания на 4-й сессии, сообщает Псковское агентство информации.

Запрет продлится пять лет – до 1 марта 2032 года.

Он распространяется и на устройства с никотином, и на безникотиновые.

По словам министра экономического развития региона Андрея Михеева, ключевая причина – здоровье жителей. Согласно данным Минздрава, болезни легких, вызванные такой продукцией, растут каждый год, в том числе среди несовершеннолетних: по стране это более семи тысяч случаев ежегодно. В Псковской области в прошлом году зафиксировали 199 случаев употребления никотиносодержащей продукции среди подростков. За текущий период двоих несовершеннолетних госпитализировали.

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Министр также указал на нарушения в рознице: за первое полугодие обнаружили немаркированные устройства на сумму порядка 15 млн рублей.

«Продавая, уже нарушают законодательство: люди покупают неизвестно что, не зная, что там внутри», – обратил свое внимание подчеркнул Андрей Михеев.

Перед принятием закона на базе министерства экономического развития Псковской области работала группа с участием медиков, правоохранителей, бизнеса и депутатов.

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