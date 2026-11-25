Пскович выплатил 779 тысяч рублей задолженности по алиментам на содержание двух сыновей. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в УФССП России по Псковской области.

В отношении мужчины было возбуждено исполнительное производство по взысканию алиментов. За время неисполнения родительских обязательств накопилась задолженность в 779 тысяч рублей. Несмотря на наличие автомобиля, должник не спешил платить алименты. Приставы ограничили его в специальном праве, лишив возможности пользоваться автомобилем на законных основаниях до исполнения требований.

Следующим шагом могло стать привлечение мужчины к административной ответственности. Однако перспектива наказания, обязательных работ и публичности оказалась убедительнее прежних требований о выплате алиментов.

В Псковской области арестовали более 100 автомобилей должников Подробнее

Должник уже оказался на цифровой доске позора – в реестре неплательщиков алиментов.

Не желая, чтобы его имя продолжало фигурировать в списке, а знакомые узнали о финансовой несостоятельности в вопросах содержания собственных детей, мужчина явился на прием к судебным приставам и одним платежом погасил всю задолженность.

Кроме того, он обязался своевременно и в полном объеме выплачивать текущие алименты, перечисляя средства ежемесячно в определенную дату.