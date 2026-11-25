В Псковской области 1 179 многодетным мамам уже произвели перерасчет размера пенсии – с января они получают выплаты в новом размере. Об этом на брифинге в медиацентре ПАИ рассказала начальник управления установления пенсий отделения Социального фонда России по Псковской области Марина Широкова.

По ее словам, родителям, которые уже вышли на пенсию, полагается перерасчет, позволяющий повысить размер страховой пенсии по старости или по инвалидности.

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Однако закон, к сожалению, не предусматривает автоматического перерасчета в проактивном режиме – необходимо подать заявление в Социальный фонд России.

Как пояснила Марина Широкова, сделать это можно через «Госуслуги», лично в отделении СФР или в МФЦ. После рассмотрения заявления пенсию пересчитают.