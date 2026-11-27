В Псковском муниципальном округе завершены работы по капитальному ремонту моста через реку Олешенка. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Сооружение расположено на нулевом километре дороги Осиновичи – Славковичи – Махновка – Сорокино. Ремонт выполнялся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Новый мост протяженностью 26,10 погонных метра выполнен из двух гофрированных металлических арок. В ходе работ подрядчик устроил дорожную одежду из асфальтобетона на подходах и на самом мосту, организовал водоотвод с проезжей части, установил новые барьерные ограждения.

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Мост ведет к деревне Осиновичи, обеспечивая транспортную доступность для ее жителей.

«Очень хорошо, что мы улучшаем транспортную доступность для жителей деревни. Обновленный мост – это более комфортный и безопасный путь для людей. Приятно видеть результат своей работы», – отметил начальник участка Игорь Родионов.

На ремонт объекта из федерального бюджета выделено 134 млн рублей.