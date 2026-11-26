Учителя из Китайской Народной Республики Цзя Инин и Фань Чэнлин завершили преподавание трехмесячного курса китайского языка для 189 детей из шести школ Пскова. Об этом сообщил глава города Станислав Стармолотов в своем канале в MAX.

По его словам, занятия проходили в лицее №4, Псковской инженерно-лингвистической гимназии, Гуманитарном лицее, Центре образования «Псковский педагогический комплекс», гимназии №29 и Естественно-математическом лицее №20.

Преподаватели приехали по проекту «Язык и культура», который реализуют с прошлого года по договору о дружеских связях между Псковом и Мяньяном (КНР).

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Глава Пскова отметил, что Цзя и Фань – магистры Шаньдунского политехнического университета по специальности «Международное обучение китайскому языку». Они с легкостью и удовольствием обучали детей. Школьники проявили живой интерес к программе, работали активно и уважительно на протяжении всего курса.

Помимо преподавания, как уточнил Станислав Стармолотов, для педагогов организовали культурно-досуговую программу. Им показали достопримечательности Пскова, Печор, Изборска и Пушкинских Гор, познакомили с модульной библиотекой имени И.И. Василева, где они полюбили готовиться к занятиям.

Учителя посетили «Михайловский бастион», фестиваль «Территория детства», концерты русских народных и фольклорных музыкальных коллективов. Глава города поблагодарил педагогов за уникальный опыт для детей, отметив, что им всегда рады и ждут снова.