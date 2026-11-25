Четыре иностранных гражданина работали с нарушениями миграционного законодательства в одном из псковских кафе. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Псковской области.

Соответствующий рейд провели сотрудники отдела по вопросам миграции городского УМВД вместе с коллегами из Центра по противодействию экстремизму.

Двое иностранцев, в частности, трудились по патентам, которые не соответствуют их профессии, еще двое работали на кухне без разрешительных документов. Нарушителей доставили в отдел для проверки, в том числе на причастность к другим преступлениям.

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Всех четверых привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 18.10 КоАП РФ и оштрафовали на 4 тысячи рублей каждого. Сейчас полиция проверяет работодателя, который принял иностранцев на работу с нарушениями.