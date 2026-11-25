Молодежная сессия «Рождественских чтений» впервые пройдет в интерактивном формате. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе Центра молодежи и общественных инициатив Псковской области.

Мероприятие состоится в четверг, 26 ноября, в Доме молодежи на улице Конной, 2. Начало – в 15:00. Сессия рассчитана на участников от 14 до 35 лет.

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Организаторы отказались от длинных докладов в пользу живого общения. С 15:00 в холле второго этажа откроются выставочные зоны: можно будет задать вопросы священнику о вере в современном мире, поучиться звонарному мастерству и узнать о волонтерстве от Ресурсного центра добровольчества. В 15:30 в актовом зале пройдет открытие с приветствиями и выступлением молодежного хора, затем презентуют православные молодежные движения региона. В 16:00 стартует интерактив «Неудобный вопрос священнику» с экранным голосованием и анонимными вопросами через мессенджеры. Завершит программу квиз «Правда или Миф» о православии и церковной истории.

Мероприятие соединяет духовную традицию с социальной активностью – через блок добровольчества и презентации молодежных центров. В региональном Центре молодежи подчеркнули, что «Рождественские чтения» – крупнейший церковно-общественный форум России, который ежегодно проходит в Москве и регионах.