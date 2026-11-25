Профильные комитеты Законодательного Собрания Псковской области провели заседания накануне предстоящей первой «бюджетной» сессии. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил председатель регионального парламента Борис Елкин.

По его словам, ключевым вопросом стало утверждение бюджета на 2027 год и плановый период. Борис Елкин отметил, что каждый комитет рассмотрел документ в рамках своих компетенций: парламентарии проанализировали финансирование региональных программ и оценили, достаточно ли средств для исполнения областных обязательств.

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Отдельно депутаты Заксобрания обсудили запрет на розничную продажу вейпов в Псковской области. Как отметил председатель парламента, многие субъекты уже приняли такие законы. Он подчеркнул, что это не просто ограничение торговли, а системная работа по защите здоровья граждан, прежде всего молодежи. Новые полномочия, предоставленные регионам, позволяют ввести запрет с 1 марта 2027 года сроком на 5 лет.

Кроме того, на заседаниях парламентарии рассмотрели согласование размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на следующий год и поправки в закон, регулирующий организацию регулярных перевозок пассажиров и багажа. Впереди – работа на сессии Заксобрания. «Предстоит принять решения, которые касаются каждого жителя региона», – обратил внимание Борис Елкин.