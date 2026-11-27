Будущие юристы из ПсковГУ стали участниками Всероссийского форума «Сознание права». Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе вуза.

Студенты Института права и экономического управления присоединились к пленарной сессии «Цивилизация права: от правил – к ценностям» и панельной дискуссии «Соавторы правовой культуры: государство, вузы, бизнес». На данных площадках они смогли услышать мнение профессионалов по актуальным юридическим вопросам.

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Команда ПсковГУ также заявлена в кейс-чемпионате форума. Участникам предстоит предложить собственные правовые решения сложных ситуаций с акцентом на этику.

Тема этики юриста была главной на форуме с 2022 по 2025 год. В прошлом году участники разработали Кодекс ценностей молодого специалиста. Сейчас эта тема вновь стала частью практического блока. В вузе пожелали команде успешного выступления.