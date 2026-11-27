Запрет на еду после шести вечера и интервальное голодание подходят не всем. Об этом в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 27 ноября, рассказала врач-гастроэнтеролог Елена Стадник, сообщает ПАИ.

По её словам, привязывать последний прием пищи к конкретному часу неверно – важнее, когда человек ложится спать. «Если засыпаете в два часа ночи, какой смысл в длительном перерыве? Желудочно-кишечный тракт все равно работает, выделяются ферменты, которые раздражают слизистые», – пояснила специалист.

Оптимально ужинать за два-три часа до сна.

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Долгие паузы между едой могут обернуться застоем желчи. Кроме того, в праздники люди, как подчеркнула Елена Стадник, часто отказываются от привычных завтраков и обедов в пользу салатов с майонезом и алкоголя – для организма это стресс.

Врач также посоветовала тем, у кого есть наследственная предрасположенность к болезням ЖКТ, регулярно обследоваться и вести здоровый образ жизни.