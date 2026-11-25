Цепь искусственных насыпей – такую находку зафиксировали специалисты в ходе обследования 2026 года по границе Старого парка усадьбы Строгановых в Порховском районе. Об этом рассказали в официальных соцсетях Усадьбы Строгановых в Волышово.

Назначение насыпей пока трактуют двояко. Одна версия – это видовые точки: с них открывались панорамы, и маршрут прогулки по парку становился продуманной сменой картин. Другая – насыпи несли планировочную функцию: они маркировали границу парка и визуально отделяли его «парадное» пространство от остального ландшафта.

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На вершинах насыпей сохранились деревья-«маяки», подчёркивающие рельеф и служившие визуальными ориентирами. Среди них – сосна, чей возраст, по предварительным оценкам, превышает 200 лет.

В усадьбе Строгановых подчеркнули, что даже после десятилетий недостаточного внимания парк продолжает открывать детали исторического замысла.