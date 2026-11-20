В Острове на базе Центра культурного развития официально открылся Добро.Центр – пространство стало 12-м на территории Псковской области. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе Центра молодежи и общественных инициатив региона.

«Открытие нового пространства – это не просто появление еще одной площадки. Это новые возможности для развития добровольчества, реализации социальных инициатив, поддержки волонтеров и создания добрых проектов», – поделилась Елизавета Зайцева.

С «Надеждой» к людям. Волонтерство привело псковичку к федеральной награде Подробнее

У жителей появится больше возможностей стать частью добровольческого движения, найти единомышленников и воплотить в жизнь свои идеи. Каждый новый Добро.Центр – шаг к развитию культуры взаимопомощи, неравнодушия и соцактивности в регионе.

В пресс-службе в том числе поздравили команду с открытием и пожелали впереди много ярких инициатив, добрых дел и людей, объединенных желанием помогать.