На псковских участках российско-латвийской и российско-эстонской границы сохраняется напряженная обстановка. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в ФТС России.

По данным на 27 ноября, перед МАПП «Убылинка» ожидают выезда около 240 грузовиков. Причина затора – неритмичный прием машин латвийской стороной.

Эстонская сторона также пропускает транспорт медленно. За 26 ноября через МАПП «Шумилкино» проехали только 18 фур, через МАПП «Куничина Гора» – восемь.

Через МАПП «Бурачки» за неделю прошло около трех тысяч грузовиков Подробнее

Перед «Шумилкино» скопилось порядка 35 машин.

В связи с приостановкой работы эстонских КПП с 1 декабря и длительными проверками там образуются очереди, а время ожидания может превышать сутки. Водителей и пассажиров просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.