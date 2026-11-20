V Фестиваль анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» откроется 4 декабря в Пушкинском Заповеднике. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

Для торжественной церемонии организаторы выбрали кукольный мультфильм «Сказка о попе и о работнике его Балде», снятый Анатолием Карановичем в 1956 году.

Эта более чем 25-минутная лента – дебютная работа режиссера.

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Критики оценили ее как «бесспорный шаг вперед в развитии советского кукольного фильма», попутно отмечая, что постановщики используют стилистические приемы, отсылающие к картинам Бориса Кустодиева и к традициям русского вертепного театра.

Церемония открытия состоится в 18:00 в Научно-культурном центре музея-заповедника по адресу: поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1. Вход на нее свободный. Бесплатными будут и все остальные события фестиваля: выставки, встречи, тематические, ретро- и конкурсные показы, уточнили в музее-заповеднике «Михайловское».