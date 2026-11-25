На центральной площади по улице Советской в рабочем поселке Красногородск произошли перемены – работы прошли в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ Псковской области.

В ходе благоустройства подрядчик спилил старые аварийные деревья, подрезал стволы под проводами линий электропередачи, а также установил новые скамейки и урны.

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Отдельно в министерстве ответили на вопросы жителей о вырубке: администрация Красногородского округа дополнительно высадила новые саженцы. Теперь на площади растут липы, дубы и более 40 кустарников гортензии – со временем молодые насаждения преобразят территорию. Посев газона запланирован на следующий год.

В ведомстве поблагодарили всех за неравнодушие и активное участие в жизни поселка.