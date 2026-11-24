В конкурсную программу V Фестиваля анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» включены работы мультипликаторов из России и Белоруссии. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» – главного организатора фестиваля.

На конкурс будет представлено 33 фильма, созданных в 2025 и 2026 годах.

Обязательное условие участия – литературная основа лент, и в нынешнем году она отличается большим разнообразием. Это как мифология и фольклор народов мира (Китай, Греция, Черногория), так и произведения профессиональных литераторов.

Среди авторов, чьи сочинения получили экранное воплощение, – Павел Бажов, Иосиф Бродский, Дмитрий Мамин-Сибиряк, Марсель Пруст, Григорий Остер, Антуан де Сент-Экзюпери, другие прозаики и поэты. Не обойдется и без Александра Сергеевича Пушкина: образ поэта, хозяина здешних мест, также оживет в рисованном кино.

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Оценивать работы участников предстоит профессионалам из мира театра, музыки и анимации. В состав жюри вошли актриса, сценарист и режиссер Анна Янковская, композитор Ольга Петрова, художник-постановщик анимационного кино Марина Курчевская, режиссер, сценарист и художник-постановщик анимационного кино Алексей Дёмин. Возглавит жюри режиссер-мультипликатор и художник Дмитрий Геллер.

В музее особо отметили, что посещение всех мероприятий фестиваля будет бесплатным.