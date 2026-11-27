Псковская область наращивает промышленную кооперацию с Беларусью: за девять месяцев товарооборот вырос на 7,8%, а доля республики во внешней торговле региона увеличилась с 18,8 до 21,6%. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников на XII заседании Рабочей группы, которое прошло под его председательством и заместителя премьер-министра Беларуси Натальи Петкевич, сообщает региональное правительство.

По его словам, особенно заметен рост псковского экспорта по отдельным позициям: поставки электрических машин и оборудования в Беларусь выросли в три раза, изделий из пластмассы и меди – в два. «Эта активность дает результат», – подчеркнул губернатор.

Пример успешной кооперации – завод «Титан-Полимер», который с 2023 года получает сырье от «Могилевхимволокна». Сумма контрактов псковских предприятий с белорусскими партнерами с учетом планов до конца года за 2024-2026 годы составит почти 9 млрд рублей.

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Губернатор также назвал новые направления: поставки лифтового оборудования, которое производит Могилевская область. В программе до 2030 года предусмотрена замена 150 лифтов, из них 64 – в 2028-2029 годах, и контракты по ним еще впереди.

«Приглашаем к участию в конкурсе. Возможности открыты для поставщиков коммунальной техники», – добавил Михаил Ведерников.