«Псковавтодор» закупил пескоразбрасывающее оборудование для распределения противогололедных материалов. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Установка имеет модульную быстросъемную конструкцию: монтаж и демонтаж бункера осуществляются без привлечения крановой техники, а сама конструкция адаптирована под штатные самосвалы, что сокращает время подготовки дорожной техники к работе.

К зиме в Псковской области обновили 6,1 км теплосетей и 31 котел Подробнее

Ключевое преимущество нового бункера – стенки из композита вместо традиционной стали. Противогололедные материалы обладают высокой коррозионной активностью, что приводит к ускоренному износу металлических конструкций. Композитный материал обеспечивает повышенную конструкционную жесткость, низкий коэффициент абразивного износа, химическую инертность к агрессивным средам и эксплуатационную стойкость при отрицательных температурах. Результат – увеличенный ресурс оборудования без дополнительных антикоррозийных обработок.

В этом году в эксплуатацию поставлены шесть единиц такого оборудования, еще одна единица находится в стадии закупки. Все оборудование – отечественного производства, что работает на поддержку российского производителя и импортозамещение.