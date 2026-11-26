Станция умягчения воды в Пскове должна полноценно заработать к 15 декабря. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в ходе прямой линии на телеканале «Россия 24» 25 ноября, отвечая на вопрос о ходе запуска объекта.

«Уже несколько раз говорил о том, что, к сожалению, объект очень проблемный. Станция была построена, но подрядчик не слышал, не желал удовлетворить абсолютно разумные и не такие сложные требования городских властей, поэтому пришлось уйти в судебное разбирательство», – отметил глава региона, пишет Псковское агентство информации.

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По его словам, все судебные решения получены и вступили в силу. Станция уже передана на баланс городского водоканала, проводятся пусконаладочные работы, разбитые на три этапа: сейчас заканчивается второй, после чего сразу приступят к третьему.

«Я очень рассчитываю, что к 10-15 декабря станция полноценно начнет работать в интересах жителей города», – заключил губернатор.