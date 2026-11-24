Современная спортивная площадка открылась у домов №107 и №120 ДОС в Военном городке-3 в Пскове. Она уже востребована у местных жителей. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе Фонда инвестиционного развития Псковской области.

На современной и безопасной площадке, предназначенной для активного отдыха, уже активно играют дети. Взрослые же, в свою очередь, могут заниматься в воркаут-зоне.

«Зону для активного отдыха обустроило ООО «СМУ 178» в рамках выполнения социальных обязательств. Вклад инвестора в комфортную городскую среду: чтобы спорт и активный отдых были рядом с домом, а у детей была безопасная территория для игр», – подчеркнули в пресс-службе Фонда инвестразвития Псковской области.

Центр пляжных видов спорта «Дюна» появится в Пскове Подробнее

Компания, в частности, занимается строительством Центра пляжных видов спорта и сквоша «Дюна» в Пскове. На данный момент уже завершен административно-бытовой комплекс, установлен крытый ангар центра. Строительные работы продолжаются.

Главная цель Центра – сделать спорт доступнее и ближе для граждан, популяризовать здоровый образ жизни, создать современной пространство для занятий физкультуры.

Ранее Фонд инвестразвития, на сопровождении которого находится проект, оказал инвестору содействие в получении земельных участков в аренду без проведения торгов.