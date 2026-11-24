Финский парк Пскова на три недели – с 21 декабря по 9 января – станет площадкой Рождественской ярмарки. Об этом в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88,3 FM) сообщила заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева, пишет Псковское агентство информации.

По ее словам, выбор места обусловлен двумя причинами: транспортное движение на этом участке перекрывать не придется, а сама площадка удобна для посетителей.

К открытию в парке появятся новые торговые домики, аллея качелей, фотозоны и беседка, где можно встретиться с Дедом Морозом. Оформление выдержат в прянично-лубочном стиле. Как отметила Ольга Тимофеева, рождественскую площадку в дальнейшем планируют развивать поэтапно, чтобы со временем она сама по себе стала поводом приехать в Псков и получила известность на Северо-Западе.

Следующей зимой в Пскове планируется открыть рождественскую ярмарку Подробнее

Деловой интерес к ярмарке уже есть – администрация города принимает заявки от предпринимателей.

Ранее сообщалось, что к новогодним праздникам в Пскове украсят три моста. Троицкий мост и пешеходный мост у слияния Великой и Псковы оформят в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», а работы на еще одном пешеходном мосту – у Гельдтовой бани – профинансируют из дополнительных средств городского бюджета.