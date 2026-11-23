Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области изъяли из оборота 16 единиц оружия и около 100 боеприпасов за неделю, с 16 по 22 ноября. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в ведомстве.

Росгвардейцы провели более 40 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. По их итогам выявлено 11 административных правонарушений, из которых десять – в области оборота оружия, одно – в области частной охранной деятельности.

Росгвардейцы изъяли 14 единиц оружия у псковичей за неделю Подробнее

Центр лицензионно-разрешительной работы напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения. Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал «Госуслуги».