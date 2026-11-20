Педагог из Пскова Елена Серб вошла в число победителей индивидуального трека «СпортТрек» проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», сообщили «АиФ-Псков» в правительстве Псковской области.

Торжественная церемония награждения прошла в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах: победителями индивидуальных треков «Учить и учиться» и «СпортТрек» стали 60 человек. Елена работает учителем и педагогом дополнительного образования в Центре специального образования №1 – структурном подразделении специальной (коррекционной) школы №7 для детей с нарушениями зрения. Она преподает математику и информатику, ведет шахматы и тренирует сборную команду центра.

«Для меня победа – это прежде всего подтверждение того, что я двигаюсь в правильном направлении. Я шла к ней целенаправленно, потому что верила в свои силы и знала, что смогу дойти до конца», – поделилась своими эмоциями Елена Серб.

Псковский педагог Вячеслав Елтунов оценивает финал «Флагманов образования» Подробнее

«Учитель помогает ребенку поверить в себя, раскрыть способности и найти свой путь. Тренер учит ставить цели, преодолевать трудности, работать в команде и добиваться результата. Такая работа требует большой ответственности и постоянного профессионального развития», – отметил гендиректор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

В этом сезоне на индивидуальные конкурсные треки проекта поступило более 35 тысяч заявок. Для финалистов «СпортТрека» организовали дополнительную программу «Спортивная подготовка подростков 14-18 лет: психофизиология, методика и современные технологии», а победители познакомились со спортобъектами Москвы.