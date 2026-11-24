Сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Новосокольнический» вовремя доставили в больницу женщину, у которой случился инсульт. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Псковской области.

Днем 18 ноября экипаж дежурил в поселке Локня, когда к полицейским обратился взволнованный мужчина. Он рассказал, что его матери возле одного из кафе стало плохо. Мужчина попросил инспекторов помощь экстренно доставить женщину в больницу.

Не теряя времени, полицейские посадили находившуюся в полуобморочном состоянии женщину в патрульный автомобиль и оперативно отвезли её в приемное отделение больнице Великих Лук, преодолев порядка 70 км. Там их уже ждали врачи.

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У пациентки диагностировали инсульт. Как рассказали медики, в той ситуации счет шел на минуты. Своевременная транспортировка в больницу сыграла решающую роль.

На данный момент жизни и здоровью женщины ничего не угрожает. Она идет на поправку. «Позже сын спасённой позвонил в дежурную часть территориального ОВД и поблагодарил правоохранителей за профессионализм и неравнодушие», – прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Псковской области.