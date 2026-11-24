Псковская область рассчитывает принять 95 тысяч туристов в период новогодних каникул и намерена увеличить турпоток по сравнению с предыдущим праздничным сезоном. Об этом в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» в Пскове (88,3 FM) рассказала заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева, пишет ПАИ.

«Мы все время поднимаем себе планку. Планируем, что в этом новогоднем сезоне туристов приедет больше и эта цифра достигнет 95 тысяч», – отметила она.

По словам Ольги Тимофеевой, интерес к региону со стороны путешественников остается высоким. Гостиницы высшей категории на новогодние праздники уже забронированы.

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«К нам едут, нас любят, Псков звучит и вызывает у приезжающих восторг», – добавила заместитель губернатора Псковской области.

Основной поток туристов регион принимает из регионов Северо-Запада и Центральной России. Среди иностранных гостей наиболее заметную роль играет Беларусь.