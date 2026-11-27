Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и заместитель премьер-министра Республики Беларусь Наталья Петкевич подписали план мероприятий на 2027-2029 годы по реализации Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве от 29 июня 2017 года. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Подписание состоялось по итогам XII заседания Рабочей группы, прошедшего на площадке правительства области под председательством Михаила Ведерникова и Натальи Петкевич. Участники обсудили перспективные направления двустороннего взаимодействия, сотрудничество в промышленности и туризме, реализацию совместных мероприятий и проектов в сфере образования и молодежной политики.

Одним из главных итогов работы Наталья Петкевич назвала прирост показателей в товарообороте. «Он взаимный, как по экспорту, так и по импорту для двух наших стран. Есть очень прочный задел, сформированный в различных направлениях сотрудничества и практически по всем отраслям – от тяжелого машиностроения нашей индустрии, нефтехимического комплекса до образовательного и социально-гуманитарного профиля», – сказала заместитель премьер-министра Республики Беларусь.

Губернатор предложил в 2027 году перейти к практике по трансграничному маршруту с упором на гастрономию и сельский отдых – треки по обеим территориям уже сформированы вместе с Национальным агентством по туризму Беларуси. Наталья Петкевич выступила за расширение географии сотрудничества образовательных учреждений: «Это может быть не только взаимное участие в проводимых мероприятиях, но и мосты дружбы, студенческие обмены между различными уровнями и видами учреждений образования вашего региона и нашей страны», – заключила вице-премьер.