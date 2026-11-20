Отделение Социального фонда России по Псковской области с начала 2007 года оформило около 60 тысяч сертификатов на материнский капитал, из них 1,6 тысячи – в текущем году. Об этом на брифинге сообщила начальник управления социального обеспечения семей с детьми Отделения СФР по региону Регина Яковлева, пишет ПАИ.

По ее словам, средства маткапитала можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, накопительную часть пенсии матери, социальную адаптацию и интеграцию детей с инвалидностью, а также на ежемесячную выплату из материнского капитала до достижения ребенком трех лет для семей с невысокими доходами.

Регина Яковлева отметила, что сертификат оформляется проактивно: после регистрации рождения ребенка решение приходит автоматически. Исключение составляют особые случаи, например если дети родились за пределами России, – надо подавать заявление.

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Если право на материнский капитал ранее не возникало, то при рождении третьего или последующего ребенка семья получает полную сумму – 963 243 рубля по данным на текущий год. В следующем году сертификат будет проиндексирован. Семьи с одним ребенком ограничены суммой 728 921 рубль, а при рождении второго ребенка после получения маткапитала на первого доступна только доплата 234 321 рубль.

Начальник управления соцобеспечения семей с детьми также сообщила, что остаток материнского капитала до 10 тысяч рублей можно забрать единовременно по заявлению.