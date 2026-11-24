В пунктах пропуска на государственной границе РФ в Псковской области с начала 2026 года по 19 ноября включительно пресечено 139 случаев незаконного ввоза продукции растительного происхождения в ручной клади и багаже пассажиров, сообщили «АиФ-Псков» в Северо‑Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Чаще всего нарушения были связаны с отсутствием фитосанитарного сертификата либо с несоблюдением временных ограничений на поставки из отдельных государств.

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Среди товаров, которые пытались провезти с нарушениями, – яблоки, ягоды, фрукты, овощи, цитрусовые, картофель, а также семенной и посадочный материал, рассада овощных культур, горшочные растения и луковицы цветочных растений.

Вся продукция была возвращена на сопредельные территории.