Школьный педагог-библиотекарь Александра Сотникова из Изборского лицея стала финалистом конкурса профессионального мастерства «Лучший школьный педагог-библиотекарь России». Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В заключительный этап отобраны 150 специалистов из 59 регионов– список представили Общество «Знание» и Минпросвещения РФ. Александра Сотникова представила практику «Библиотечный марафон: пять дней открытий и книжных чудес», которая помогает младшим школьникам развивать читательскую грамотность через игру и творчество. В течение пяти дней участники проходят литературные викторины и квизы, создают закладки и иллюстрации к книгам, пишут аннотации и выступают на конкурсе чтецов. За выполненные задания ребята получают специальные книжные жетоны, которые можно обменять на призы. На протяжении двух месяцев конкурсанты работали над оформлением авторских практик, посвященных развитию библиотечных пространств, популяризации чтения и вовлечению детей в просветительскую деятельность.

Итогом стала онлайн-защита практик перед экспертами.

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«В финал прошли 150 школьных библиотекарей. Эксперты оценивали не только оригинальность авторских практик, но и то, насколько они отвечают интересам современных школьников, помогают вовлекать детей в чтение, а также развивать библиотеку как пространство для общения и творчества. Важным критерием также стала возможность применять эти решения в других образовательных организациях», – отметил заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.

Финальные испытания состоятся в декабре в рамках II Международного форума школьных библиотекарей в Москве – участникам предстоит решить практические кейсы, основанные на реальных профессиональных ситуациях.

Победителями признают 15 человек, они получат наборы с техникой для улучшения пространства школьных библиотек и книги от издательства «Просвещение».

Конкурс реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. Всего оргкомитет получил более двух тысяч заявок, участники провели почти три тысячи мероприятий, в которых приняли участие около 39 тысяч школьников. Партнером конкурса также стало издательство «Русское слово-учебник» – оно обеспечит финалистов сертификатом на видеолекции и набором полиграфической продукции с методическими рекомендациями.