Палкинский Центр досуга вошёл в топ‑20 всероссийского конкурса «ЭтноЛаб: акселерация успеха» и получил ресурсную поддержку в размере 150 тысяч рублей, сообщила врио главы Палкинского района Анна Николаева в своём канале в мессенджере МАХ.

По словам руководителя муниципалитета, победа стала реальным толчком для работы коллектива: на средства субсидии сотрудники Центра организовали две поездки для студентов из Азии в Палкинский округ, чтобы познакомить гостей с местной культурой и традициями. «Год подходит к концу, но работа по укреплению дружбы народов и сохранению традиций только набирает обороты», – подчеркнула Анна Николаева.

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В ближайшее время в округе откроется новая выставка стендов, посвящённая истории Палкинского муниципального округа. Кроме того, сотрудник Центра принял участие в VII Всероссийской конференции «Устойчивое развитие этнокультурного сектора» в Общественной палате РФ, где подвели итоги Года единства народов России. Специалист прошёл обучение у ведущих экспертов в области межкультурных отношений.

Как отметила глава округа, впереди у Центра ещё много интересных проектов.