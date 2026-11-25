На фестивале «Пять вечеров» Союза композиторов России в Доме культуры «Рассвет» впервые исполнили хоровую оперу «У бела моря» композитора из Пскова Варвары Чураковой. Произведение создано в рамках программы резиденций Союза композиторов по заказу Госхора им. Свешникова, сообщили «АиФ-Псков» в Псковской епархии.

Либретто опирается на подлинные северные источники: записи Бориса Шергина, поморский старообрядческий эпос, варианты «старины о Василии и Снафиде» и фольклор населённых пунктов Ваймуша и Усть‑Цильма. В центре сюжета – история о любви, выборе и предательстве, рассказанная языком северного фольклора и древних распевов. По сюжету, двое молодых клирошан, живших в условиях строгого запрета на брак, решаются на тайное венчание – и сталкиваются с трагическими последствиями.

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Композитор подчеркнула особую связь с культурой Русского Севера. «Тема Русского Севера всегда сопровождает любителя древнерусского искусства. Север – источник аутентики русского. Это – счастье композиторского умозрения», – рассказала Варвара Чуракова. Постановка получила широкий отклик в профессиональной среде.

Помимо композиторской деятельности, Варвара Чуракова известна как искусствовед, блогер и церковный певчий: она служит головщиком на клиросе, а её супруг – настоятель Псковской единоверческой общины, священноиерей Димитрий Кириченко.

Премьера, состоявшаяся в Москве. подтвердила востребованность диалога между академической музыкой, фольклором и духовной традицией.