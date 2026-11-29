В Пскове озеленили улицу Советскую. На нескольких участках специалисты посадили 33 трёхметровые липы и 50 кустов сирени сорта «Московская красавица». Об этом сообщил глава города Станислав Стармолотов в своём канале в MAX.

По словам градоначальника, все нормы посадки соблюдены. Благодаря этому растения должны хорошо развиваться и много лет цвести. На все саженцы действует двухлетняя гарантия.

Еще десять кленов высадили у Рижской гостиницы в Пскове Подробнее

Уход за насаждениями подрядчик обеспечит в рамках уже завершённого муниципального контракта: растения будут регулярно подкармливать и поливать, чтобы они лучше прижились.

Станислав Стармолотов пообещал, что, когда спадут заморозки, высадки продолжатся и в других местах города. «Планов на весну много. Буду держать в курсе», – подчеркнул он.