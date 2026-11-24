Для нового туристического маршрута по набережной реки Великой в Пскове планируют отобрать не менее десяти местных историй и легенд. Об этом в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88,3 FM) рассказала заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева, пишет Псковское агентство информации.

По ее словам, на основе историй создадут арт-объекты и малые архитектурные формы, которые помогут познакомить гостей с самобытными сюжетами Псковской области. «Хотелось бы создать уникальный маршрут, которому туристы удивлялись. Чтобы такого маршрута не было ни в одном городе», – отметила Ольга Тимофеева. Она добавила, что среди присланных историй есть «очень и очень интересные легенды».

Конкурс «А вот еще одна история была…» проходит в рамках проекта «Псковские каникулы». Жители региона могут прислать необычные факты, события и предания. Инициатива уже получила широкий отклик: организаторы собрали более 300 материалов.

Легенды Псковской области воплотят в арт-объектах на набережной Великой Подробнее

Среди них – легенда о блуждающей сосне в деревне Рогово Пыталовского района, которая, по преданию, сторожит крынку с золотыми монетами; поверье о спящих богатырях в курганах на Порховской земле; история любви Велики и Опоки в Опочецком районе, финал которой, согласно легенде, подарил краю полноводную реку.

Лучшие сюжеты выберут эксперты. Помимо арт-объектов и малых архитектурных форм, в том числе интерактивных, для маршрута сделают аудиогид. Проект призван преобразить набережную и дать туристам возможность прикоснуться к живой истории региона.