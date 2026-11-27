На котельной №20 в Пскове стартовала третья очередь работ по замене конвективной части котлового оборудования. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе Псковских тепловых сетей.

На очереди – второй по счету котел размером с трехэтажный дом. Когда-то он был паровым, а впоследствии его перевели в водогрейный режим. Как отметили на предприятии, такая модернизация возможна, а обратная – нет, этому мешают различия в конструкции. Водогрейные котлы при этом значительно более энергоэффективны: они греют не пар, а воду, и не требуют затратной подготовки воды для паровых нужд.

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Котел уже начали «раздевать»: часть стальной обшивки снята, видны изоляционные материалы, которые защищают персонал от перегрева, демонтировано и все навесное оборудование.

Совсем скоро начнется распил котла. Он потребует ювелирной аккуратности, поскольку котельная продолжает работать. В ПТС напомнили, что котельная №20 останавливается всего на две недели в году – на время планового обслуживания сетей и энергоустановок, все остальное время она обеспечивает горячей водой огромное число абонентов.