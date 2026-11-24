25 заявок из четырех стран поступило на литературный конкурс «Земля, пробуждающая вдохновение», посвященный 200-летию приезда Николая Языкова в Тригорское. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Как отметили в «Михайловском», прием работ уже завершился. Свои произведения прислали поэты и прозаики – как школьники, так и взрослые авторы. География участников охватила Россию, Германию, Беларусь и Республику Казахстан.

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Тригорское выбрано не случайно: эти места когда-то вдохновляли Николая Языкова, здесь рождались строки о дружбе, свободе и красоте родной земли. Организаторы предложили авторам продолжить разговор и получили отклик из разных уголков мира.

Сейчас самый ответственный этап – работа жюри и выбор победителей. Список участников по номинациям можно посмотреть на сайте музея. Там же опубликован перечень других литературных конкурсов, прием заявок на которые еще продолжается.