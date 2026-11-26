Мусороперегрузочная станция, которую планируется построить рядом с деревней Ветошка Псковского района, не будет свалкой или полигоном. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в ходе прямой линии на телеканале «Россия 24» 25 ноября, пишет Псковское агентство информации.

Житель муниципалитета поинтересовался, куда будут отводиться стоки со станции и проводились ли инженерно-гидрологические исследования площадки рядом с водотоками реки Великой. «Это перегрузка из малых мусоровозов в более большие – без переработки, без хранения и без какого-либо капитального строительства. Законом ни слушания, ни экспертиза в этой части не предусмотрены. Нормы все соблюдены. Назначение станции участку соответствует», – обратил внимание Михаил Ведерников.

По его словам, норма расстояния от такой станции до жилых домов составляет 100 метров, а в данном случае до жилой застройки будет около 900 метров.

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Участок не находится в зоне подтопления, уточнил губернатор.

Глава региона также подчеркнул экономическую целесообразность проекта. Наличие перегрузочной площадки позволит экономить почти 50 млн рублей в год – это средства, которые иначе легли бы в тариф и оплачивались бы жителями. «Что касается контроля, и Росприроднадзор, и Роспотребнадзор, и природоохранная прокуратура будут смотреть за соблюдением всех необходимых требований», – добавил Михаил Ведерников.