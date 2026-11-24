С начала текущего года в Псковской области 630 неработающих и 1 264 работающих родителя воспользовались правом на получение единовременного пособия после рождения ребенка. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в региональном Отделении СФР.

На эти цели было направлено более 53 млн рублей. Единовременную выплату может получить только один из родителей новорожденного. Если в семье родилось двое или более детей, в таком случае пособие выплачивается на каждого из малышей.

«Единовременное пособие ежегодно индексируется. Сегодня его размер составляет 28 450,45 рублей. Если мама работает, то при рождении ребенка сведения в автоматическом режиме из органов ЗАГС поступают в Отделение Социального фонда России. На основании полученных данных назначается пособие», – отметил заместитель управляющего Отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

В случае, если мама не работает, папа может получить пособие по своему месту трудоустройства. Для этого нужно обратиться к работодателю с заявлением и предоставить ему свидетельство либо справку о рождении ребенка.

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На единовременную выплату в том числе могут претендовать и неработающие родители. Для этого одному из них требуется подать соответствующее заявление. Сделать это можно в МФР, в клиентской службе Отделения СФР либо на портале «Госуслуги».

При рождении ребенка данное единовременное пособие предоставляется независимо от уровня дохода семьи и количества детей. Право на выплату возникает у одного из родителей либо у лица, которое его заменяет. Данное пособие назначается и выплачивается в течение десяти рабочих дней с момента поступления сведений.

«Наша задача – сделать получение мер поддержки максимально удобным для семей. Благодаря автоматическому обмену данными с органами ЗАГС работающие родители получают пособие без заявлений и визитов в ведомства», – подчеркнул Дмитрий Яковлев.