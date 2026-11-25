Всероссийский «Кубок Защитников Отечества» стартовал в Калуге 24 ноября – соревнования продлятся до 28-го. Псковскую область на турнире представляют два ветерана специальной военной операции. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области.

Ветераны выступают в двух дисциплинах – пулевой стрельбе и настольном теннисе сидя.

«Кубок Защитников Отечества» объединил ветеранов СВО из разных регионов России. Речь, в частности, идет не только о спортивных состязаниях, но и о возможности встретиться с единомышленниками, обменяться опытом и вдохновиться достижениями.

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В фонде подчеркнули, что спорт играет важную роль в восстановлении и социальной адаптации ветеранов, помогает раскрывать новые возможности, укреплять уверенность в себе и двигаться к поставленным целям. Имена победителей станут известны 28 ноября.

Псковским спортсменам желают удачи, уверенности в своих силах и ярких побед.